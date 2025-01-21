Domatese şeker döküp kullanın, bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Dinç

Domates, yemekleri lezzetlendirdiği gibi farklı alanlarda da kullanılabiliyor.

Özellikle "güzellik" rutininde, domatesi ekleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Domates ile nasıl bakım yapılır diyenler, bu yöntem ile adeta cildini yeniliyor.

Doğal peeling etkisi gösteren domates-şeker karışı ile cildinizi onarmaya hazır olun...

DOMATES-ŞEKER PEELİNG

İkiye böldüğünüz domatesin şekere batırın ve dairesel hareketlerle yüzünüze sürün.

Yaklaşık 10 dakika cildinizde bekletin ve soğuk su ile durulayın.

Bu peeling, cildi ölü derilerden arındırır, nemlendirir ve daha parlak bir görünüm kazandırır. Evde kolayca hazırlanabilir ve doğal içerikleri sayesinde hassas ciltler için de uygun bir seçenektir.