Dondurmaların satışı yasaklandı! Bakın dondurma diye ne yedirmişler

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ABD’nin önde gelen dondurma üreticileri arasında yer alan Wells Enterprises tarafından satışa sunulan 22 farklı dondurma ve dondurulmuş yoğurt ürünü hakkında geri çağırma kararı alındı.

Yapılan incelemeler sonuncunda söz konusu ürünler, içeriğinde olası sert plastik kontaminasyonu tespit edilmesi nedeniyle geri çağrıldı.

Lowa merkezli dondurma üreticisi tarafından, geçtiğimiz ay başlatılan geniş çaplı geri çağırma kapsamında, 3 galonluk kaplarda satılan ve ülke genelinde yüzü aşkın dağıtım merkezine ulaştırılan 22 çeşit ürünün tüketilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR!

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan geri çağırmanın “Sınıf II” kategorisinde yer aldığı, ürünlerin ciddi olmasa da geçici veya tıbbi olarak geri döndürülebilir sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtildi.

Geri çağırmadan etkilenen ürünler arasında Rocky Road, Mocha Bademli Fudge, Fıstık Ezmeli ve Fudge gibi popüler dondurmalar yer alıyor.

Söz konusu geri çağırma kapsamında yer alan en büyük parti ise 5.280 kutuluk “Vanilyalı Dondurulmuş Yoğurt” ürününe ait olduğu belirtiliyor. Etkilenen ürünlerin tümünde “En İyi Kullanım Tarihi” mart ile ekim 2026 arasında değişiyor.

Wells Enterprises hem dağıtımcıların hem de tüketicilerin ellerindeki ürünlerin parti kodlarını kontrol etmeleri ve etkilenen ürünlerin hem satışının hem de tüketiminin yapılmaması gerektiği vurgulandı.