Dondurulmuş karpuzun faydası şaşırttı! Günde 2 kez uygularsanız...

Karpuz, yaz aylarının en serinletici ve sevilen meyvelerinden biri olmasının yanında, cilt bakımında da doğal bir mucizeye dönüşüyor.

Özellikle cildi ferahlatmak, nemlendirmek ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek isteyenler için karpuz buzu, son dönemin en popüler doğal bakım trendlerinden biri haline geldi.

Karpuzun %90'dan fazlası sudan oluşur. Bu da onu cildin doğal nem dengesini korumada mükemmel bir yardımcı yapar.

A, C ve B6 vitaminleriyle zengin olan karpuz, cilt yenilenmesini destekler.

İşte dondurulmuş karpuzun inanılmaz etkisi...

CİLDİ İYİLEŞTİRİYOR

Karpuz, dondurulmuş halde uygulandığında gözenekleri küçültür, cilde sıkı ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

Karpuzu blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Elde ettiğiniz karpuz püresini buz kalıplarına dökün. En az 4-5 saat dondurun.

Her sabah ya da gece temiz cildinize dairesel hareketlerle uygulayın.