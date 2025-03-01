Düğünlerin vazgeçilmezi: 2025 Trabzon hasır altın seti fiyatları…

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Türkiye’nin en özel el işçiliklerinden biri olan Trabzon hasır altın setleri, altın takı denildiğinde akla gelen en şık ve değerli aksesuarlar arasında yer alıyor.

Ustaların el emeğiyle örerek ortaya çıkardığı bu setler, özellikle düğünlerde ve özel günlerde büyük ilgi görüyor.

Ayrıca yüksek ayar altın kullanılarak üretilen bu setler, yatırım aracı olarak da görülüyor.

Hasır altın seti fiyatları, altının gramına, işçiliğe ve modele göre değişiklik gösteriyor. İşte 2025 hasır bilezik seti fiyatları…

2025 HASIR ALTIN SETİ NE KADAR?

Trabzon hasır altın setlerinin fiyatı, ürünün gramajına ve işçiliğine göre değişkenlik gösteriyor. 20 gramdan başlayıp 150 grama kadar çıkan bu özel setlerin fiyatları, kullanılan altının ayarına ve el işçiliğine bağlı olarak belirleniyor.

1 Mart 2025 itibarıyla 22 ayar bileziğin gramı 3.096 TL’dir. 22 ayar hasır altın setleri ise sıra sayısı ve işçiliğine göre 600 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.