Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar? Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündeme geldi. Peki, dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler..

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Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, 2024 Ramazan Bayramı öncesinde gündemde yer alıyor.

Dini bayramlarda ödenen emekli bayram ikramiyelerinden ölüm aylığı alanlar da faydalanabiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.

Bu açıklamanın ardından ölüm aylığı alanlar "Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar" ve "Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte, Ramazan Bayramı dul yetim maaşı ikramiyesi ödemelerine dair merak edilenler..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili takvimi paylaştı.

Bakan Vedat Işıkhan’ın paylaştığı takvime göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ödemelerin emekli ikramiyeleri ile beraber yapılması bekleniyor.

Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?

Eşinin veya babasının ölümü nedeniyle emekli maaşının yüzde 75'ini alan dul ve yetimlere 2250 lira, yüzde 50'sini alanlara 1500 lira, yüzde 25'ini alanlara ise 750 lira ikramiye yatırılacak.