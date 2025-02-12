Dünya devleri birleşiyor! Kozmetik sektöründe yeni dönem başlıyor

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Dünyanın önde gelen kozmetik devleri arasında yer alan L’Oreal Grup Fransız moda markası ile aldığı birleşme kararıyla gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

L’Oréal Luxe çatısı altında gerçekleşecek olan marka birleşiminde Fransız moda devi Jacquemus güzellik sektöründe önemli bir karara imza attı.

Söz konusu birleşmeyle Jacquemus’un özgün estetik anlayışını global pazarda genişletmesine katkı sağlarken, aynı zamanda markanın büyümesine de ivme kazandıracağı düşünülüyor.

L’OREAL İLE BİRLEŞİYOR!

2009 yılında Simon Porte Jacquemus tarafından Paris’te kurulan Jacquemus, moda dünyasında kendine özgü tasarımları ve yenilikçi yaklaşımıyla ilgi odağı olan markanın güzellik sektörüne yönelik attığı bu adım sektörde tüm dikkatleri çekmeyi başardı.

Fiziksel perakende deneyimini genişletmek isteyen marka, L’Oréal Luxe iş birliğiyle güzellik sektörüne adım atma kararıyla gündemde büyük bir yer edindi.

L’Oréal Luxe Başkanı Cyril Chapuy, ortaklığa dair yaptığı açıklamada, "Jacquemus’u marka portföyümüze katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Markanın sınırları zorlayan, dinamik ve yaratıcı kimliği, L’Oréal Luxe’un ikonik marka koleksiyonunu tamamlayacak ve dünya çapındaki liderliğimizi daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Jacquemus’un kurucusu Simon Porte Jacquemus ise söz konusu iş birliği hakkında, “On beş yıl önce Jacquemus’u hayal etmeye başladım ve parfüm ile güzellik, her zaman marka vizyonumun bir parçasıydı. Şimdi bu hayali L’Oréal gibi güçlü bir güzellik grubu ile gerçeğe dönüştürmekten gurur duyuyorum. Geleceğin bize neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerine değindi.