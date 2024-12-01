Dünya Konya’ya akın edecek! Şeb-i Arus ne zaman? İşte, 2024 Şeb-i Arus tarihi...

Hüseyin Topuz

Hz. Mevlâna'nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) için geri sayım başladı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 751. Vuslat Yıldönümü anma törenlerinin bu yıl hangi tarihlerde düzenleneceği merak ediliyor.

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yıl düzenleneceği tarih yerli ve yabancı turistler tarafından araştırılmaya başladı.

Şeb-i Arus törenlerine katılmak isteyenler Şeb-i Arus ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bu yıl 751.'si düzenlenecek olan Şeb-i Arus törenleri hangi tarihte yapılacak? İşte merakla beklenen o tarih...

Şeb-i Arus ne zaman?

Hz. Mevlâna'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) 07 - 17 Aralık 2024 tarihleri ​​arasında Konya Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda gerçekleştirilecektir.