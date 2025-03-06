Dünya Kupası finali tarihe geçecek! Final maçında bir ilke imza atılacak

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nın finalinde tarihe geçecek bir yenilik yapacağını duyurdu.

Futbolseverleri heyecanlandıran bu yenilik futbol tarihine geçecek. Futbol tarihinde daha önce yaşanmamış olan yenilik taraftarı coşturacak.

Başkan Infantino sosyal medya hesabı üzerinden, Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacağını duyurarak fotbolseverleri heyecanlandırdı.

TARİHTE İLK KEZ OLACAK

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Ancak tarihte ilk defa 48 takımın katılımıyla gerçekleşmesinin yanı sıra bir de final maçında devre arası gösterisi yapılacak olması futbol tutkunlarını heyecanlandırdı.

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak" ifadelerini kullandı.