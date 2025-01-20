Dünya liderlerinin maaşı 2025: En yüksek maaş alan 10 lider

Yağmur Dinç

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, yemin töreni için saatleri sayarken görevi boyunca alacağı maaş da belli oldu.

Trump'ın maaşı ile beraber dünya genelinde diğer liderlerin de maaşı merak konusu oldu.

Dünya liderlerinin maaşları, ülkelerin ekonomik durumları, politik yapıları ve yaşam maliyetleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

İşte maaşı en yüksek olan 10 dünya lideri;

Lee Hsien Loong – Singapur Başbakanı: Yıllık yaklaşık 1.610.000 dolar maaş almaktadır.

Carrie Lam – Hong Kong İdari Amiri: Yıllık yaklaşık 568.400 dolar maaş almaktadır.

Joe Biden – Amerika Birleşik Devletleri Başkanı: Yıllık 400.000 dolar maaş almaktadır.

Angela Merkel – Almanya Şansölyesi: Yıllık yaklaşık 369.700 dolar maaş almaktadır.

Justin Trudeau – Kanada Başbakanı: Yıllık yaklaşık 267.000 dolar maaş almaktadır.

Scott Morrison – Avustralya Başbakanı: Yıllık yaklaşık 378.415 dolar maaş almaktadır.

Jacinda Ardern – Yeni Zelanda Başbakanı: Yıllık yaklaşık 470.000 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 320.000 ABD doları) maaş almaktadır.

Sebastian Kurz – Avusturya Başbakanı: Yıllık yaklaşık 328.000 dolar maaş almaktadır.

Cyril Ramaphosa – Güney Afrika Cumhurbaşkanı: Yıllık yaklaşık 223.500 dolar maaş almaktadır.

Moon Jae-in – Güney Kore Cumhurbaşkanı: Yıllık yaklaşık 191.000 dolar maaş almaktadır.