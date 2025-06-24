Dünyada yalnızca bir kişide görüldü! İşte, yeni kan grubu

Tıp dünyasını şaşkına çeviren yeni bir gelişme yaşandı. Fransa Kan Transfüzyon Ajansı (EFS), dünya genelinde yalnızca bir kişide tespit edilen yeni bir kan grubunun keşfedildiğini duyurdu.

Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) tarafından da resmen onaylanarak dünyanın 48. kan grubu olarak literatüre geçen bu kan grubunun dünyada yalnızda bir kişide olduğu belirtildi.

Karayipler'deki Guadeloupe adasından bir Fransız kadında tespit edilen ve "Gwada negatif" olarak adlandırılan yeni bir kan grubunun bilinen tek taşıyıcısı olduğunu duyurdu.

RUTİN TESTLERLE ORTAYA ÇIKTI

Fransa'da yaşayan 54 yaşındaki bir kadının geçirdiği cerrahi işlem öncesi yapılan rutin kan testlerinde, ilk kez 2011 yılında “alışılmadık” bir antikor yapısı tespit edildi.

Ancak dönemin teknik yetersizlikleri nedeniyle araştırmalar sınırlı kaldı. Gelişmiş genetik analiz yöntemlerinin devreye girmesiyle, bilim insanlarının 2019'da genetik bir mutasyonu ortaya çıkaran "yüksek verimli DNA dizilimi" keşfi sayesinde nihayet bu gizemi çözebildiklerini aktardı.

Keşfedilen bu benzersiz kan grubu, hastanın doğum yeri olan Guadeloupe adasından esinlenerek “Gwade Negatif” olarak adlandırıldı. Kadının bu nadir kan grubunu, taşıyıcı olan her iki ebeveyninden aldığı mutasyona uğramış bir gen aracılığıyla taşıdığı tespit edildi.