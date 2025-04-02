Dünyanın en çok yemek yiyen ülkeleri listelendi! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı

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Dünya mutfakları hakkında yapılan bir dizi araştırmaya bu kez yeni bir soluk getirildi. Bu kez en iyi yemek yapan ülkeler değil en çok yemek yapan ülkeler araştırıldı.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tüketim endeksi bazında Kişi başına ortalama günlük kalori alımı üzerinde yapılan araştırmada ekonomik faktörlerin yanı sıra, çevresel ve coğrafi etkenlerde ülkelerin yeme alışkanlıkları üzerinde etkili olan faktörler arasında öne çıktı.

Yapılan araştırma ülkelerin beslenme alışkanlıkları hakkında önemli detayları gözler önüne serdi. Örneğin, iklim değişikliği nedeniyle bazı ada ülkeleri giderek daha fazla işlenmiş gıda ithalatına bağımlı hale geldiği ortaya çıktı.

Aynı zamanda kitlesel kentleşme, yaşam tarzlarını köklü şekilde değiştirirken, özellikle düşük gelirli ülkelerde beslenme alışkanlıklarını da etkilediği vurgulandı. İşte, dünyanın en çok yemek yiyen ülkeleri...

DÜNYANIN EN ÇOK YEMEK YİYEN 15 ÜLKESİ

1-AVUSTURYA

2- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

3- YUNANİSTAN

4- BELÇİKA

5- LÜKSEMBURG

6- İTALYA

7- MALTA

8- İRLANDA

9- PORTEKİZ

10- ALMANYA

11- KANADA

12- FRANSA

13- İSRAİL

14- TÜKRİYE

15- ROMANYA