Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu! Listeye 2 Türk üretici dahil oldu

Haber Merkezi

Dünyanın en değerli otomobil üreticiler listelendi. “companiesmarketcap.com” verilerine göre yapılan listeye bu kez 2 Türk şirketi de yer buldu.

Elde edilen verilere göre, değeri 1 milyar doları aşan üreticilerden oluşan listede yer alan Türk otomobil üreticileri gururlandırdı.

Birçok kişinin tahmin ettiği gibi listenin zirvesinde Elon Musk’ın şirketi Tesla, 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeriyle yer alıyor. Listenin devamında yer alan üreticiler arasında yer alan Türk üreticiler bakın kaçıncı sırada yer alıyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ

1-TESLA: 1,37 TRİLYON DOLAR

2- TOYOTA 240 MİLYAR DOLAR

3- XIAOMI: 111,9 MİLYAR DOLAR

4- BYD: 110,1 MİLYAR DOLAR

5- FERRARİ: 78,2 MİLYAR DOLAR

6- PORSCHE: 58,4 MİLYAR DOLAR

7- MERCEDES-BENZ: 57,7 MİLYAR DOLAR

8- GENERAL MOTORS: 56 MİLYAR DOLAR

9- BMW: 52,4 MİLYAR DOLAR

10- VOLSKWAGEN: 50.7 MİLYAR DOLAR

38- FORD OTOSAN: 9,1 MİLYAR DOLAR

47- TOFAŞ: 3 MİLYAR DOLAR