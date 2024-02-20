Dünyanın en güvenli 10 ülkesi belli oldu: Tasını tarağını toplayan oralara yerleşiyor! Suç oranın az olduğu dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu. Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün (IEP), tarafından yapılan araştırma sonucunda yayınlanan listeyi gören o ülkelere gitmek istiyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en güvenli ülkelerini belirlemek düşünüldüğünde zor gibi gözükse de Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından güvenli olan ülkelerin listesi yayınlandı.

Özelliklede turistik amaçla gezi yapanların aklına gelen en önemli soru yanıtlandı. IEP’in yaptığı araştırma sonucunda dünyanın en güvenli 10 ülkesi belirlendi.

İşte en güvenli 10 ülke…

1-İzlanda

İzlanda, üst üste 16 yıldır dünyanın en barışçıl ülkesi olarak öne çıkıyor ve endeksin başladığı 2008 yılından bu yana bu konumunu koruyor.

Bu İskandinav ülkesi, dünyadaki en düşük askeri harcamalara ve uluslararası çatışma oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Ancak son yıllarda, 2008'den bu yana ülkenin puanında yüzde 4'lük bir bozulma yaşandığı ve raporun bunu artan cinayet ve terör risklerine bağladığı belirtiliyor.

2-Danimarka

Danimarka, 2022 yılında üçüncü sırada yer aldığı Küresel Barış Endeksi'nde bir sıra yükselerek 2023'te ikinci sırada yer almayı başardı.

Ülke, iyi işleyen hükümeti, düşük yolsuzluk seviyeleri ve kaynakların adil dağılımıyla öne çıkıyor. İlginç bir şekilde, Danimarka dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde de ikinci sırada yer alıyor.

3-İrlanda

İrlanda geçen yıldan bu yana beş sıra atlayarak sekizinci sıradan ilk üçte yer aldı. 2022 yılında ülke ilk 10'a bir yenisi daha eklendi. Bu, bu yıl dünyanın en güvenli üç ülkesinin tamamının Avrupa'da olduğu anlamına geliyor.

4-Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, 2022 sıralamasında ikinci sıradayken, şu anda listede dördüncü sırada yer alarak iki sıra geriledi. Ancak yine de Asya-Pasifik bölgesinin en güvenli ülkesi konumunu koruyor. Bu yılın verilerine göre özellikle şiddet içeren gösteriler ve hapsedilme oranları açısından iyileşmeler görüldü.

5-Avusturya

Bu listedeki bir diğer güçlü ülke olan Avusturya , 2022'den bu yana bir sıra gerileyerek bu yıl beşinci sırada yer alıyor

6-Singapur

Singapur listeye yeni girdi ve emniyet ve güvenlik (dördüncü sırada) ve devam eden çatışmalar (üçüncü sırada) gibi kategorilerde ilk beşte yer alıyor. Asya Pasifik bölgesinde ikinci sırada yer alan ülkedir.

7-Portekiz

Son yıllarda barışçılık konusunda önemli ilerlemeler kaydeden Portekiz, 2014 yılında ülke mali krizinden çıkarken GPI'da 18. sırada yer alıyordu. Bugün ise ekonomik canlanmanın ve düşük suç oranlarının bir işareti olarak daha iyi bir konumda.

Buna Akdeniz iklimi ve uygun fiyatlı sağlık hizmetleri de eklenince, pek çok insanın emeklilik yıllarını Portekiz'de geçirmeye karar vermesi hiç de şaşırtıcı değil. Geçen yılın sıralamasından bu yana üç sıra gerilemiş olsa da yine de ilk 10'da yer alıyor.

8-Slovenya

Slovenya, 2020'de ilk kez ilk 10'a girmişti ve o zamandan beri düşük suç oranları ve terör riskiyle bu konumunu koruyor.

Ancak 2022'de beşinci sıradan sekizinci sıraya geriledi. Yine de Slovenya'nın turistik cazibesi göz ardı edilemez; genel güzellikleri seviyor olun veya Avrupa'nın en iyi kale ve göllerini keşfetmek istiyor olun, Slovenya size pek çok şey sunabilir, hatta iyi uyuyacağınızı bile garanti edebilirim.

9-Japonya

Japonya dokuzuncu en barışçıl ülkedir. Emniyet ve güvenlik sıralamasında Finlandiya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ve bu da onu bu listede güçlü bir konuma getiriyor. Japonya daha bu yıl pandemiden sonra sınırlarını tamamen yeniden açtı.

10-İsviçre

İsviçre, kişi başına en çok silah ihracatçısı ülkeler arasında yer almasına rağmen, dünyanın en barışçıl 10 ülkesi listesini tamamlıyor. Ancak diğer alanlarda bu kadar yüksek bir sıralamaya yerleşecek kadar güvenli olduğu açık.