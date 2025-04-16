Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri açıklandı! Türkiye o lezzetle zirveye oturdu

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Dünya mutfağını mercek altına alan ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025 yılına ait "En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesini açıkladı.

Listenin zirvesine ise damak çatlatan Türk lezzetleri arasında yer alan Tire Şiş Köftesi yer aldı.

İzmir’in Tire ilçesine özgü bu eşsiz lezzet, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında damakları büyüleyerek uluslararası mutfakların gözdesi haline geldi.

Listenin devamında da birçok Türk lezzetinin yer aldığı liste gündemde büyük bir yankı uyandırmayı başardı. İşte, dünyanın en iyi kıymalı yemekleri…

YİYEN TADINA DOYAMIYOR

Çevrim içi yemek rehberi Taste Atlas tarafından kıymalı yemekler özelinde yapılan anket sonucunda dünyanın birçok bölgesinden listeye dahil olan lezzetlerin yanı sıra Türkiye pek çok lezzetiyle listeye damga vurdu.

Söz konusu listede, geleneksel Türk lezzetleri büyük ilgi görürken, sıralamasıyla dikkat çeken yemekler şu şekilde sıralandı:

1. sırada: Tire Köftesi

3. sırada: Adana Kebap

7. sırada: Sarma

15. sırada: Kayseri Yağlaması

17. sırada: Beyti Kebap

18. sırada: Islama Köfte

21. sırada: Köfte

29. sırada: Karnıyarık

42. sırada: Çiğ Köfte

43. sırada: İçli Köfte

46. sırada: İnegöl Köfte

58. sırada: Manisa Kebabı

66. sırada: İzmir Köfte

69. sırada: Patlıcan Dolması

82. sırada: Dolma

86. sırada: Biber Dolması

82. sırada: Dolma

86. sırada: Biber Dolması