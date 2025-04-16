Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri açıklandı! Türkiye o lezzetle zirveye oturdu

Dünya mutfağını mercek altına alan ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025 yılına ait "En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesini açıkladı.
Listenin zirvesine ise damak çatlatan Türk lezzetleri arasında yer alan Tire Şiş Köftesi yer aldı.
İzmir’in Tire ilçesine özgü bu eşsiz lezzet, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında damakları büyüleyerek uluslararası mutfakların gözdesi haline geldi.
Listenin devamında da birçok Türk lezzetinin yer aldığı liste gündemde büyük bir yankı uyandırmayı başardı. İşte, dünyanın en iyi kıymalı yemekleri…
YİYEN TADINA DOYAMIYOR
Çevrim içi yemek rehberi Taste Atlas tarafından kıymalı yemekler özelinde yapılan anket sonucunda dünyanın birçok bölgesinden listeye dahil olan lezzetlerin yanı sıra Türkiye pek çok lezzetiyle listeye damga vurdu.
Söz konusu listede, geleneksel Türk lezzetleri büyük ilgi görürken, sıralamasıyla dikkat çeken yemekler şu şekilde sıralandı:
1. sırada: Tire Köftesi
3. sırada: Adana Kebap
7. sırada: Sarma
15. sırada: Kayseri Yağlaması
17. sırada: Beyti Kebap
18. sırada: Islama Köfte
21. sırada: Köfte
29. sırada: Karnıyarık
42. sırada: Çiğ Köfte
43. sırada: İçli Köfte
46. sırada: İnegöl Köfte
58. sırada: Manisa Kebabı
66. sırada: İzmir Köfte
69. sırada: Patlıcan Dolması
82. sırada: Dolma
86. sırada: Biber Dolması
82. sırada: Dolma
86. sırada: Biber Dolması