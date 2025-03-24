Dünyanın en iyi yollarına sahip ülkeler listelendi: İşte Türkiye’nin sırası

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Yol kalitesi, bir ülkenin altyapı gücünü ve ulaşım konforunu belirleyen en önemli unsurlardan biri.

World Population Review, anket sonuçlarına dayanarak dünyanın en iyi yol kalitesine sahip ülkelerini sıraladı.

Karayolu ve demiryolu altyapısı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ülkeler 1 ile 7 puan arasında derecelendirildi.

Peki, zirvede hangi ülkeler var? Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

DÜNYANIN EN İYİ YOL KALİTESİNE SAHİP ÜLKELERİ

1. Singapur

2. İsviçre

3. Hollanda

4. Hong Kong

5. Portekiz

6. Japonya

7. Fransa

8. Umman

9. Birleşik Arap Emirlikleri

10. Avusturya

32. Türkiye