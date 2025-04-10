Dünyanın en pahalı antikası ortaya çıktı: Değeri dudak uçuklattı!

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Dünyanın pek çok yerinde düzenlenen açık artırmalarda öne çıkan antika eşyalar satış rakamlarıyla dudak uçuklatmayı başarıyor.

2010 yılında düzenlenen bir açık artırmada satışa çıkan Pinner Qing Hanedanlığı Vazosu, o günden bu yana satılan en pahalı antika unvanını elinde tutuyor.

18. yüzyıla ait bu değerli vazo karmaşık çiçek desenleri ve canlı renklerle süslenirken, Londra'nın Pinner kentindeki sıradan bir evde keşfedilmişti.

Müzayedeye çıkarılan bu değerli parça ise satış rekoru kırarak dünyanın en pahalı antikası unvanını kazandı.

SERVET DEĞERİNDE ANTİKA!

18. yüzyıla ait olduğu bilinen bu vazo 2010 yılında çıktığı açık artırmada bugüne dek satılmış olan tüm antika fiyatlarını gerisinde bırakarak 80,2 milyon dolar gibi bir fiyata alıcı buldu.

Bu eşsiz vazo, antika dünyasında birçok rekoru geride bırakmış olsa da ikinci sırada hala 2017 yılında rekor kıran bir başka Çin porseleni yer alıyor.

Kuzey Song Hanedanlığı'ndan kalma küçük bir tabak olan Ru Guanyao Fırça Yıkama Kasesi, Hong Kong'daki Sotheby’s müzayede evinde yapılan 20 dakikalık açık artırmanın ardından 37,68 milyon dolara satılarak en pahalı antikalar sınıfında yer alıyor.