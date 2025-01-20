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Çeşitli web siteleri tarafından her yıl dünya çapında anketler ve araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Yapılan bu araştırmaların arasında yer alan dünyanın en romantik şehirleri listesi Uplifers adlı bir web sitesinin çalışmaları sonucunda yenilendi.

Uplifers isimli web sitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda dünyanın en romantik 10 şehri listelendi. romantik gezginler için adeta birer cazibe merkezi olan bu şehirler, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de çiftlere hitap ediyor.

Söz konusu liste, romantik atmosferleri, eşsiz manzaraları ve tarihsel dokularıyla öne çıkan şehirleri kapsıyorken Türkiye’den listeye dahil olan şehirler ilk sıralardaki yerini aldı.

DÜNYANIN EN ROMANTİK ŞEHİRLERİ

1-KAPADOKYA

2- ULUDAĞ

3- BOZCAADA

4- PARİS

5- ROMA

6- VENEDİK

7- BRUGE

8- PRAG

9- SANTORİNİ

10- İSTANBUL