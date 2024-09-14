Dünyanın en vatansever ülkeleri açıklandı! Türkiye sıralamaya damga vurdu... ABD Merkezli Gallup dünyanın en vatansever ülkelerini listelediği araştırmasını yayınladı. Birçok ülkenin değerlendirildiği listede sıralama şaşırttı. İşte, dünyanın en vatansever ülkeleri...

Haber Merkezi

Birçok ülkenin vatandaşlarına yöneltilen “Ülken için savaşır mıydın?” sorusunun yöneltilerek yapıldığı araştırma sonucunda dünyanın en vatansever ülkeleri listelendi.

Washington DC merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi olarak hizmet veren Gallup tarafından ilgi çeken bir çalışmaya imza atıldı.

Araştırma kapsamında son yıllarda dünya genelinde artan milliyetçilik akımları incelenerek en vatansever olan ülkeler ortaya çıktı.

Dünya genelinde yürüttüğü çalışmada bütün ülkelerden binlerce katılımcıya "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusuna verilen evet, hayır ya da çekimser cevapları listeleyen ve buna göre bir vatanseverlik sıralaması oluşturan şirket sonuçları açıkladı.

İŞTE EN VATANSEVER ÜLKELER...

1. Fas

2. Fiji

3. Pakistan

4. Vietnam

5. Bangladeş

6. Azerbaycan

7. Papua Yeni Gine

8. Afganistan

9. Gürcistan

10. Hindistan

12. Türkiye