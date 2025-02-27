Dünyanın en zengin kişilerinin servetleri ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı

Haber Merkezi

Yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti şaşkınlık yarattı. Yapılan hesaplamalara göre tarihi seviyeye ulaşan rakamlar ağızları açık bıraktı.

Milyar dolarlık servetleriyle dünyanın en zenginleri listesinde yer alan isimler kazançlarını katladıkça katlamaya devam ediyor.

Yapılan hesaplamalaarın ardından ABD merkezli teknoloji devi Elon Musk, 385 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korurken, milyarderler arasındaki büyük servet farkları da dikkat çekti.

Servetler arasında farklar şaşkına çevirirken bakın dünyanın en zengin 10 insanının toplam servetlerine dair rakamlar nasıl şekillendi.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ!

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, 385 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor.

Musk’in ardından listemin ikinci sırasında Facebook’un çatı şirketi Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, 241 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer alırken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise 237 milyar dolarlık varlığıyla üçüncü sıraya yerleşti. Her iki isim de teknoloji ve e-ticaret alanındaki büyümeleriyle servetlerini katlamaya devam ediyor.

Teknoloji devlerinin ardından listede lüks tüketim sektörünün önde gelen isimlerinden Bernard Arnault, 196 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada yer alıyor. LVMH markalarının sahibi olan Arnault, Avrupa’nın en zengin kişisi konumunda bulunuyor.

Moda devinin ardından Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, 192 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer alırken, Microsoft’un kurucusu Bill Gates 168 milyar dolarlık varlığıyla altıncı sırada bulunuyor.

Google’ın kurucularından Larry Page 162 milyar dolar, Sergey Brin ise 153 milyar dolarlık servetleriyle ilk 10 içinde yer alıyor.

TOPLAM SERVET TRİLYON DOLARLARI BULUYOR

Yapılan bu araştırmayla birlikte söz konusu dünyanın en zengin 10 isminin toplam serveti 2,87 trilyon doları aşarak ağızları açık bırakıyor.

Teknoloji, dijital medya ve lüks sektörlerinde dev yatırımlarına devam eden milyarderler, servetlerini her geçen yıl daha da artırmayı sürdürüyor.