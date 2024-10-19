Dünyanın En Zengin Siyasetçileri Açığa Çıktı: Birinci Sıradaki İsim Şaşırttı!

Haber Merkezi

Politika ve para, her zaman iç içedir. Politikacılar, yüksek gelirlere sahip olmalarının yanı sıra görev sürecinde de birçok gelir elde edebilir.

Bazı siyasiler, iş dünyasındaki başarılarıyla zenginleşirken, diğerleri devlet kaynaklarını kullanarak servet edinmişlerdir.

Bu zenginlik, siyasi güçlerini pekiştirebilirken, aynı zamanda yolsuzluk ve etik tartışmalarına da yol açabilir.

Peki, dünyanın en zengin siyasetçisi kim? Bu liste dudaklarınızı uçuklatacak...

21. Nelson Rockefeller

Ülke: ABD

Serveti: 1 milyar dolar

20. Michael Ashcroft

Ülke: İngiltere

Serveti: 1.5 milyar dolar

19. Sonia Gandhi

Ülke: Hindistan

Serveti: 2 milyar dolar

18. Meg Whitman

Ülke: ABD

Serveti: 2.2 milyar dolar

17. Sebastian Pinera

Ülke: Şili

Serveti: 2.5 milyar dolar

16. Tom Golisano

Ülke: ABD

Serveti: 3 milyar dolar

15. Naguib Sawiris

Ülke: Mısır

Serveti: 3 milyar dolar

14. Henry Ross Perot, Sr.

Ülke: ABD

Serveti: 4.1 milyar dolar

13. Donald Trump

Ülke: ABD

Serveti: 4.5 milyar dolar

12. Savitri Devi Jindal

Ülke: Hindistan

Serveti: 4.8 milyar dolar

11. Lu Guanqiu

Ülke: Çin

Serveti: 6.3 milyar dolar

10. Silvio Berlusconi

Ülke: İtalya

Serveti: 6.3 milyar dolar

9. Suleiman Kerimov

Ülke: Rusya

Serveti: 7.2 milyar dolar

8. Mikhail Prokhorov

Ülke: Rusya

Serveti: 8.9 milyar dolar

7. Serge Dassault

Ülke: Fransa

Serveti: 16.3 milyar dolar

6. Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri

Serveti: 18 milyar dolar

5. Hassanal Bolkiah

Ülke: Brunei

Serveti: 20 milyar dolar

4. Khalifa Bin Zayed Al Nahyan

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri

Serveti: 23 milyar dolar

3. Bhumibol Adulyadej

Ülke: Tayland

Serveti: 30 milyar dolar

2. Michael Bloomberg

Ülke: ABD

Serveti: 49.8 milyar dolar

1. Vladimir Putin

Ülke: Rusya

Serveti: 200 milyar dolar