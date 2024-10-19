Dünyanın En Zengin Siyasetçileri Açığa Çıktı: Birinci Sıradaki İsim Şaşırttı!

Politika ve para, her zaman iç içedir. Politikacılar, yüksek gelirlere sahip olmalarının yanı sıra görev sürecinde de birçok gelir elde edebilir.
Bazı siyasiler, iş dünyasındaki başarılarıyla zenginleşirken, diğerleri devlet kaynaklarını kullanarak servet edinmişlerdir.
Bu zenginlik, siyasi güçlerini pekiştirebilirken, aynı zamanda yolsuzluk ve etik tartışmalarına da yol açabilir.
Peki, dünyanın en zengin siyasetçisi kim? Bu liste dudaklarınızı uçuklatacak...
21. Nelson Rockefeller
Ülke: ABD
Serveti: 1 milyar dolar
20. Michael Ashcroft
Ülke: İngiltere
Serveti: 1.5 milyar dolar
19. Sonia Gandhi
Ülke: Hindistan
Serveti: 2 milyar dolar
18. Meg Whitman
Ülke: ABD
Serveti: 2.2 milyar dolar
17. Sebastian Pinera
Ülke: Şili
Serveti: 2.5 milyar dolar
16. Tom Golisano
Ülke: ABD
Serveti: 3 milyar dolar
15. Naguib Sawiris
Ülke: Mısır
Serveti: 3 milyar dolar
14. Henry Ross Perot, Sr.
Ülke: ABD
Serveti: 4.1 milyar dolar
13. Donald Trump
Ülke: ABD
Serveti: 4.5 milyar dolar
12. Savitri Devi Jindal
Ülke: Hindistan
Serveti: 4.8 milyar dolar
11. Lu Guanqiu
Ülke: Çin
Serveti: 6.3 milyar dolar
10. Silvio Berlusconi
Ülke: İtalya
Serveti: 6.3 milyar dolar
9. Suleiman Kerimov
Ülke: Rusya
Serveti: 7.2 milyar dolar
8. Mikhail Prokhorov
Ülke: Rusya
Serveti: 8.9 milyar dolar
7. Serge Dassault
Ülke: Fransa
Serveti: 16.3 milyar dolar
6. Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
Serveti: 18 milyar dolar
5. Hassanal Bolkiah
Ülke: Brunei
Serveti: 20 milyar dolar
4. Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
Serveti: 23 milyar dolar
3. Bhumibol Adulyadej
Ülke: Tayland
Serveti: 30 milyar dolar
2. Michael Bloomberg
Ülke: ABD
Serveti: 49.8 milyar dolar
1. Vladimir Putin
Ülke: Rusya
Serveti: 200 milyar dolar