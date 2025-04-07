Dünyanın en zorlu havalimanı belli oldu! Oraya yalnızca 24 pilot inebiliyor

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Ticari havacılıkta becerinin en üst düzeyde test edildiği dünyanın en zor havalimanı belli oldu. Yalnızca belirli pilotların uçabildiği bu havalimanı bilinen tüm havalimanlarından farklı.

Himalaya'nın dar vadilerinde, 18 bin fit yüksekliğindeki zirvelerle çevrili olan Bhutan'ın Paro Uluslararası Havaalanı, ticari uçaklar için dünyanın en zorlu iniş alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz seviyesinden 7382 feet yükseklikteki bu havaalanının konumu, onu uçuş operasyonları açısından oldukça zorlu hale getiriyor.

Bu havalimanına iniş yapacak pilotlar, sadece 7431 fit uzunluğundaki bir pistle hizalanmak için dik ve kıvrımlı bir rotayı takip etmek zorunda kalıyor. Aynı zamanda radar rehberliği eksik olduğundan, her iniş manuel olarak yani otopilot sistemleri kullanmadan gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle, dünya çapında yalnızca 24 pilot, Paro'ya iniş yapabilme sertifikasına sahip. Havaalanı, pilotlardan yüksek beceri seviyeleri ve yerel coğrafya hakkında derin bilgi gerektiren "Kategori C" sınıfına sahip.

ÖĞLEDEN SONRA VEYA GECE UÇUŞU YAPILIYOR

Uçuş rotasından en ufak bir sapmanın bile ciddi riskler doğurabileceği açıklanırken, hava durumu da bu zorluğu artıran faktörlerden biri oluyor.

Bu havalimanına yapılan uçuşlar genellikle, günün erken saatlerinde vadide gelişebilecek güçlü rüzgarlardan kaçınmak için öğleden önce yapılıyor.

Ayrıca, görüş mesafesinin sınırlı olması ve radar altyapısının olmaması nedeniyle uçuşlar öğleden sonra ve gece uçuşları olarak kısıtlanıyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, Paro Havaalanı, Bhutan'ın seyahate yönelik benzersiz yaklaşımının bir sembolü haline gelmiş durumda.