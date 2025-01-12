Duş başlığındaki kireç nasıl temizlenir? 1 çay bardağı yetiyor…

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Günlük hayatın koşuşturmasında, duş almak hem bedenimizi hem de ruhumuzu dinlendiren en keyifli anlardan biri.

Ancak duş başlıklarının temizliği genellikle göz ardı ediliyor. Zamanla tıkanan ve kireçlenen duş başlıkları yalnızca su akışını bozmakla kalmıyor, sağlığımızı da tehdit edebiliyor.

Kireç ve küf birikintileri, duş başlığının arka bölgesinde gizlenirken cildimizde egzama, sivilce gibi sorunlara davetiye çıkarabilir.

Bunun yanı sıra, suyun hijyen kalitesini düşüren bu birikintiler, uzun vadede daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Duş başlığınızı temizlemek için kimyasallara ihtiyaç yok. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntem…

Paraben, fosfat, klor ve boya içermeyen çevre dostu bir sirkeli kireç çözücü tercih edin. Ürünü doğrudan duş başlığının üzerine sıkın ve orta sertlikte bir diş fırçası ile nazikçe fırçalayın.

Duş başlığını borusundan çıkarın.

Çeyrek litre kaynar suyu geniş bir kaba dökün ve 1 çay bardağı kadar sirkeli kireç çözücü ekleyin.

Duş başlığını bu karışımda birkaç saat bekletin.

Süre sonunda duş başlığını bol su ile durulayıp tekrar yerine takın. Suyu açarak içindeki kalıntıları temizleyin.