Duyan bardak bardak içiyor! Süte hurma ekleyin, bakın ne işe yarıyor

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Ramazan ayında beslenme düzeni büyük önem taşıyor.

Oruç süresince vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için doğal ve besleyici gıdalar tüketmek şart.

İşte tam da bu noktada hurma ve süt ikilisi devreye giriyor.

Hurma, içerdiği doğal şekerler ve lif sayesinde kan şekerini dengelerken, süt ise protein ve kalsiyum açısından zengin bir kaynak sunarak vücudu güçlendiriyor.

İşte hurmalı sütün faydaları:

HURMALI SÜT NE İŞE YARAR?

Hurmanın doğal şekeri ve sütün besleyici içeriği sayesinde gün boyu dinç kalmanızı sağlar.

Kalsiyum ve minerallerle kemikleri güçlendirerek osteoporoz riskini azaltır.

Kan dolaşımını destekler, kalbin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Antioksidanlar sayesinde hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturur.

Lif bakımından zengin olan hurma, sütle birleşerek sindirimi kolaylaştırır.