e-Devlet'ten indirim kodu nasıl alınır? 20 markada geçerli: Çeyiz indirimi kod ekranı 2025

Yağmur Uçar

Evlilik yolunda ilerleyenlere müjde...

Beklenen destek indirimi detayları belli oldu.

Türkiye'nin yuva kuracak olan çiftlerine özel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen proje kapsamında, eşya alımlarında indirim sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, imzalanan protokolle, 20 firmanın, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda özel indirimler sunacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, "Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İmkanlardan faydalanmak isteyen çiftler, nasıl bir yol izleyeceklerini araştırıyor.

İndirimin geçerli olması için, e-Devlet'ten kod alınması gerekiyor.

İşte adım adım detaylar...

İNDİRİMLİ FİRMALAR

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:

"Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip."

E-DEVLET İNDİRİM KODU NASIL ALINIR

Bakan Göktaş, "Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkandan faydalanabilecek. Bu sayede gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız. Umudu ve dayanışmayı büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

İNDİRİM KODU EKRANI