e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 MEB e-okul kapanma tarihi
Haber Merkezi

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, öğrenciler ve veliler için heyecan dorukta.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, yarıyıl tatilini iple çekiyor.

Tatil öncesi, sınav sonuçları ve karne notlarını öğrenmek isteyenlerin sıkça başvurduğu MEB e-Okul sistemi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Peki, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde kullanılan e-Okul sistemi ne zaman işlemlere kapanacak?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. Öğretmenler, öğrencilerin sınav sonuçlarını ve ders başarılarını e-Okul sistemine girerek dijital karneleri hazırlamaya başladılar.

Bu süreçte, sistem üzerinden not durumu, devamsızlık bilgileri ve karne görüşleri öğrenci ve velilere sunuluyor.

E-Okul sistemi, öğretmenlerin sınav değerlendirmelerini tamamlamasıyla yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ediyor.

Not girişleri karne gününe kadar açık kalacak ancak karnelerin verilmesinden birkaç gün önce sistemin not girişine kapanması bekleniyor.

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Kübra Kireççi
Editor