Ebe Maaşları 2025: Kadrolu Ebe, Ebe Yardımcısı, ASB Ebe Maaşları…

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Ebeler, gebelik dönemindeki anne adaylarının gözetimi ve teşhisi ile birlikte normal doğum süreçlerinde görev alıyor.

Devlette memur olarak görev yapan ebelerin maaşı, 2025 yılının ilk yarısında %11,54 oranında artırıldı.

Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Ebelik bölümünden mezun olan adaylar, KPSS şartını yerine getirdikleri takdirde kamu kurumlarında çalışmaya başlayabiliyorlar.

İşte 2025 yılı itibarıyla kamu hastanelerinde görev yapan ebe maaşları:

2025 EBE MAAŞLARI NE KADAR?

Kamu sağlık kuruluşlarında yeni göreve başlayan bir ebe, yaklaşık 49.500 TL maaş alırken, deneyim kazandıkça maaşı 57.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yeni atanan ebeler, devlet hastanelerinde 48.000 TL ile 49.500 TL arasında maaş alırken, deneyim süresi ve görev yapılan kurumlar maaşlarda farklılık yaratabiliyor.

Aile Sağlığı Merkezleri’nde ebe olarak görev yapan personellerin maaşları, memuriyet derecelerine bağlı olarak değişiyor. Bu personellerin maaşı ise yaklaşık olarak 48.000 TL ile 54.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Kamu kurumlarında ebe yardımcısı olarak çalışan personeller ise ortalama olarak 41.500 TL – 48.500 TL arasında değişiyor.