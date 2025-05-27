Eczacıbaşı'nın 10 Yıllık Yıldızıydı! İşte Yeni Takımı...

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Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit yıldız voleybolcusu Tijana Boskovic ile yollarını resmen ayırdı.

Kulüpten yapılan duygusal veda paylaşımı ise şu şekilde oldu:

"18 yaşında genç bir kız bu kulübün kapısından içeri girdi ve gerisi tarih oldu. Biz sevgimizi verdik, sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Her zaman bir kaplan, her zaman sevgili Tico'muz olacaksın. Asla unutulmayacak, elveda Tijana Boskovic."

ARTIK VAKIFBANK'TA

Eczacıbaşı'ndan ayrılan ünlü voleybolcu Tijana Boskovic önümüzdeki sezon Vakıfbank forması giyecek.