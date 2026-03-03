Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den maç biletlerine “8 Mart” indirimi: Satışa açıldı, işte fiyatları

Süper Lig’in 25. haftasında Chobani Stadyumu’nda Samsunspor’u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe, kadın taraftarlara özel bilet indirimi uygulayacağını duyurdu. Biletler satışa açıldı.

Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması için bilet satış takvimi netleşti.

Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir adım atan sarı-lacivertli kulüp, kadın, çocuk ve öğrenci taraftarlara yönelik %50 bilet indirimi uygulayacağını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, öncelikli bilet satışlarının 3 Mart Salı günü, genel bilet satışlarının ise 5 Mart Perşembe günü başlayacağı belirtildi.

İşte indirimli bilet fiyatları:

İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI

Kuzey Tribün 750,00 TL

Fenerium Üst I Blok 1.350,00 TL

Fenerium Üst H Blok 1.500,00 TL

Fenerium Alt I Blok 2.975,00 TL

Fenerium Alt H Blok 3.425,00 TL

Fenerium Alt G Blok 4.100,00 TL

Fenerium Alt F Blok 4.650,00 TL

