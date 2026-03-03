Ay tutulmasında kılınacak namaz: Adım adım Husüf Namazı

DinimizdeGüneş ve Ay tutulmaları, ilahi kudretin birer nişanesi olarak kabul edilir ve bu esnada özel namazlar kılınması tavsiye edilir.

Ay tutulması sırasında kılınan namaza “Husüf namazı” denir.

Bu gece yaşanacak kanlı ay tutulması ile birlikte pek çok kişi, Husüf namazının nasıl kılındığını, kaç rekât olduğunu ve ne zaman eda edilmesi gerektiğini araştırıyor.

Peygamber Efendimiz’in uygulamasına dayanan bu namaz, tutulma süresi boyunca kılınabilen nafile bir ibadet olarak biliniyor.

İşte Ay tutulmasına özel olarak kılınan Husüf namazının fazileti ve adım adım kılınışı...

HUSÜF NAMAZI NASIL KILINIR

Husüf namazı genellikle iki rekat olarak kılınır.

“Niyet ettim Allah rızası için Husüf namazı kılmaya” diye niyet edilir.

Birinci rekât:

Tekbir alınır, Sübhaneke okunur.

Fatiha suresi ve ardından Kur’an’dan bir sure veya ayetler okunur.

Rükû ve secdeler normal şekilde yapılır.

İkinci rekât:

Ayağa kalkılır, tekrar Fatiha ve bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yerine getirilir.

Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.