Ramazan ayında düğün yapmanın dini hükmü nedir

Ramazan ayı, her yıl miladi takvime göre yaklaşık 10 gün geriye gelerek farklı mevsim ve sosyal dönemlere denk geliyor.

Oruç ve ibadetle geçirilen bu özel ay, günlük hayatın temposuyla birleştiğinde birçok konuyu da gündeme taşıyor.

Ramazan’ın farklı zaman dilimlerine rastlaması, özellikle sosyal etkinlikler ve özel planlar konusunda vatandaşların aklında çeşitli soruların oluşmasına neden oluyor.

Peki, Ramazan ayında düğün yapılır? Ramazan’da düğün yapmanın dini hükmü nedir?

RAMAZAN AYINDA DÜĞÜN YAPILIR MI?

İslam dininde evlilik için yasaklanmış belirli bir gün ya da ay bulunmuyor. Bu nedenle Ramazan ayında nikah kıyılması ya da düğün yapılmasına dair doğrudan bir yasak söz konusu değil.

Ancak din alimleri, bu ayın ruhuna ve ibadet düzenine uygun hareket edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Özellikle oruç ibadetini zorlaştırmayacak, aşırılıktan uzak ve ölçülü organizasyonların tercih edilmesinin daha uygun olacağı belirtiliyor.

Ramazan ayında evlilik planlayan çiftlerin, davet saatlerini iftar sonrasına denk getirmesi ve ibadet hassasiyetini gözetmesi, hem dini hem de toplumsal açıdan daha dengeli bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.