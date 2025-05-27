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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak olan tayin süreci konusunda araştırmalar sürüyor.

Polis, Jandarma ve Sahil Güvenliklerinin merakla beklediği tayin sürecinin ne zaman başlayacağı ve nasıl olacağı merak ediliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla canlı olarak EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli atama ve yer değiştirmeleri 26 Mayıs günü yapıldı.

Peki, EGM Polis tayinleri açıklandı mı? 2025 Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik tayini sonuçları nasıl öğrenilir?

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

Emniyet personellerinin2025 yılı atama ve yer değiştirmeleri 26 Mayıs tarihinde belli oldu. Canlı yayında emniyet personellerinin yeni görev yerleri netleştirildi.

Ataması yapılan personeller Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisini görüntüleyebilecek.

Bakan Yerlikaya ayrıca ataması yapılan memurların SMS ile bilgilendirileceğini açıkladı.

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