Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi… Ehliyetlerine el konulanların bir defaya mahsus affedilmesine ilişkin kanun teklifi verildi. Peki, ehliyet affı kimleri kapsayacak?

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Ehliyetine el konulan kişilerin bir defaya mahsus affedilmesi için TBMM Başkanlığı’na teklif sunuldu.

Teklifi sunan Mustafa Sarıgül, Mesclis’te bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplatısında, kanun teklifinin, insan canına kastetmeyen, yaralamayan ve madde bağımlısı olmayan herkesin bir defaya mahsus affedilmesini içerdiğini söyledi.

Sarıgül, teklifin desteklenmesi ve yasalaşması halinde ehliyetlerine el konulan, geçim kaynağı soförlük olan kişilerin de tekrar işlerine dönme imkanı bulacağını dile getirdi.

Sarıgül konuşmasında, "Şoförlerimiz ehliyetlerine kavuşmak için uzun yıllardır bekliyorlar. TBMM'nin bu noktada bir düzenleme yapması şart. Ehliyet mağduru vatandaşlarımız ekonomik anlamda sıkıntı çekiyor. Ehliyet affı kanun teklifimin yasalaşması şoför esnafımızı mutlu edecektir" dedi.