Ehliyeti olmayan ödeyecek: İşte 2025 maliyeti...

Yağmur Dinç

Her yıl ekim ayının sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Bu noktada 4 Kasım'da açıklanan 1 yıllık ortalama ÜFE oranı, yeni yılın başında kamu ücret ve cezalarına artış olarak yansıyor.

Ehliyet fiyatları da her yıl yeniden değerleme oranı kadar artış gösteriyor. Yeni yılda ehliyet alacak vatandaşlar maliyet hesabı yaparken, ödenecek harç tutarı netleşti.

İşte 2025'te ehliyet sahibi olmanın maliyeti...

A VE B SINIFI EHLİYET HARCI 2025

12 aylık ortalama ÜFE’ye göre belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı.

2024 yılında 1.308 TL olan A sınıfı ehliyet harcının, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında bir artışla 1.882 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

B sınıfı ehliyet için belirlenen harç bedeli ise daha yüksek bir artış gösterecek. 2024 yılında 3.945 TL olan bu harcın, 2025 yılında yüzde 43,93’lük artışla 5.678 TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.