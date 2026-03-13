Hesaplar değişti: 2026 MEB ara tatil ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için ara tatil heyecanı bugün başlıyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline girmeye hazırlanıyor.

Yoğun ders temposuna kısa bir mola verecek olan öğrenciler ve veliler ise ara tatil ile ilgili araştırmalara başladı.

İkinci ara tatilin Ramazan Bayramı’na denk gelmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Peki, ara tatil kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek?

ARA TATİL UZAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Buna göre, milyonlarca ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisinin merakla beklediği ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü çalacak son ders ziliyle birlikte tatil heyecanına kavuşacak. Ancak bu yılki takvim, bazı veliler ve öğrenciler için planlama açısından soru işaretleri yaratıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili, 20 Mart Cuma günü sona eriyor. Ancak bu yıl tatilin bitişi Ramazan Bayramı ile çakışıyor. Bayramın devam eden günleri olan 21 ve 22 Mart, hafta sonuna denk geldiği için öğrencilerin tatil süresine ekstra bir resmi tatil günü eklenmemiş oluyor. Böylece milyonlarca öğrenci, tatilin ve bayramın ardından 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Tatil toplamda 9 gün sürecek.