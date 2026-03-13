2026 Ramazan arifesi: Arife günü oruç tutulacak mı

Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken, bayram öncesindeki arife günü ile ilgili sorular da gündeme geliyor.

İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen birçok kişi, arife gününde oruç tutulup tutulamayacağını ve bunun dinen zorunlu olup olmadığını araştırıyor.

Peki, arife günü oruç tutulur mu, farz mı?

İşte 2026 Ramazan Bayramı arifesi ve bu günün ibadetleri hakkında merak edilen detaylar...

ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU

Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arife gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

2026 RAMAZAN ARİFESİ NE ZAMAN

Bu sene Ramazan arifesi 19 Mart Perşembe günü idrak edilecektir.