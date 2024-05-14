Haberler



Bilgi



EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 EKPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak uyandırdı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte merakla beklenen o tarih...