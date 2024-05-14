EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.
Sınava giren adaylar 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testlerinde ter döktü.
Sınava giren binlerce aday, EKPSS sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.
Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.