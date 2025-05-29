Ekranların favori dizisi bitiyor: Final tarihi açıklandı

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede dikkat çeken Bir Zamanlar İstanbul dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi.

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un yer aldığı dizi, tüm umutlara rağmen ekran macerasını noktalıyor.

Reytinglerdeki dalgalanmalar sonrası bir süre devam edeceği düşünülen yapım için alınan final kararı artık kesinleşti.

Daha önce 16. bölümde sona ereceği duyurulan dizi, yaşanan kısa süreli reyting toparlanmasıyla senaryosunu revize etmiş, tanıtımlarında “final” ibaresine yer vermemişti.

Bu durum dizinin devam edebileceği yönünde beklenti yaratmıştı. Ancak beklenen olmadı.

FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ

Etkileyici hikayesiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar İstanbul dizisinin final tarihi belli oldu. Dizinin yayınlanan tanıtımlarında Final ibaresi yer aldı.

Bir Zamanlar İstanbul, 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 20.00’de 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.