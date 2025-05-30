Elektrikli aracı olanları ilgilendiriyor! Bu noktalara park edenlere ceza geliyor

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Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte apartman ve site otoparklarında kurulan şarj istasyonları yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, son dönemde artan ihlaller nedeniyle önemli uyarılarda bulundu.

Sağır, bu istasyonların “boş yer” gibi görülerek park amacıyla kullanıldığını, ancak bunun hem teknik hem de hukuki sorunlar doğurduğunu söyledi.

TESKON Başkanı Yahya Sağır, elektrikli şarj istasyonlarının yalnızca bir priz veya park yeri olmadığını vurgulayarak, “Bu istasyonlar belirli teknik standartlara göre kurulmuş, özel altyapıya sahip sistemlerdir. Ortak alan gibi değerlendirilip gelişigüzel park edilmesi ciddi güvenlik ve hizmet kesintisi riskleri doğuruyor” ifadelerini kullandı.

CEZAİ YAPTIRIMLARIN GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2021 yılında yayımlanan yönetmelikle, bu alanların tanımı ve işletme koşulları netleştirildi.

Ancak TESKON’a göre, birçok site sakini bu düzenlemelerden habersiz ve şarj alanlarına park ederek hem araç sahiplerini mağdur ediyor hem de sistemin işleyişini sekteye uğratıyor.

Yahya Sağır, yaşanan sorunların çözümü için açık yasal düzenlemelere ve idari para cezalarına ihtiyaç olduğunu dile getirerek, “Bu tür ihlallerin önüne geçilmesi için caydırıcı ve uygulanabilir cezai yaptırımlar şart. Aksi halde hem altyapı zarar görüyor hem de elektrikli araç kullanıcılarının hakkı gasp ediliyor” dedi.