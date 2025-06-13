Elinde olan imha etsin: Yangın riski taşıyor! Taşınabilir şarj cihazları toplatılıyor

Haber Merkezi

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan incelemeler kapsamında yangın riski taşıyan 1 milyon 158 bin adet powebank hakkında geri çağırma başlatıldı.

Anker markası tarafından üretilen olan PowerCore 10000 model powerbanklerinin aşırı ısınmaya bağlı olarak yangın ve yanık riski taşıdığı belirtildi.

Söz konusu ürünlerin Haziran 2016 ile Aralık 2022 tarihleri arasında Anker, Amazon, Newegg ve eBay üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.

19 YARALANMA BİLDİRİLDİ!

Söz konusu ürünler hakkında bugüne dek 19 yangın ve patlama vakası bildirildiği belirtildi. Bu olaylardan ikisi hafif yanıkla sonuçlandı ve tıbbi müdahale gerektirdi. 11 ayrı olayda toplam 60 bin doların üzerinde maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Bu cihazları satın alanların cihazları kullanmayı derhal bırakmaları istendi. Cihazın altında yer alan A1263 model numarası, kullanıcıların kendi ürünlerini kontrol etmeleri için ana belirleyici olarak öne çıktığı belirtildi.

Anker, geri çağrılan ürünlerin kullanımının derhal durdurulmasını ve ücretsiz değişim süreci için fotoğraflı başvuru yapılmasını istiyor.

Geri çağrılan ürünlerin kesinlikle çöpe atılması gerektiği vurgulandı. Lityum-iyon piller güvenli imha edilmediği takdirde yangın riski taşıması nedeniyle yerel atık toplama merkezleri ya da belediyeye ait tehlikeli atık noktaları bu tür ürünlerin imhası için doğru adres olarak gösteriliyor.