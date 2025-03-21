Elinde olan köşeyi dönüyor! Bu eski telefonların değeri dudak uçuklatıyor

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Cep telefonları teknoloji ilerledikçe eskimiş gibi görünse de, bazı modeller bugün koleksiyoncular için adeta servet değerinde!

Eğer sizde atmaya kıyamadığını bu eski telefonları hala çekmecenizde saklıyorsanız, sandığınızdan çok daha değerli olabilir. Nostaljik ve nadir bulunan bazı cihazlar, binlerce dolara alıcı bulabiliyor.

Özellikle ilk üretilen modeller, sınırlı sayıda piyasaya sürülen özel sürümler ve ikonik tasarıma sahip telefonlar, koleksiyon dünyasında büyük ilgi görüyor.

Eski Nokia 3310’lar, ilk iPhone modelleri, Motorola Razr ve Ericsson’un klasik cihazları, orijinal kutusu ve çalışır durumda olduğunda büyük fiyatlara satılabiliyor.

ELİNDE OLAN KÖŞEYİ DÖNÜYOR

MOTOROLA DYNATAC 8000X (1983) – İLK TİCARİ CEP TELEFONU

Tahmini Değeri: 4.000 Dolar

Motorola DynaTAC 8000X, ticari olarak satışa sunulan ilk cep telefonu olarak tarihe geçti. 1983 yılında piyasaya sürülen bu model, büyük boyutu ve ikonik "tuğla" tasarımı ile biliniyor.

Özellikleri günümüz telefonlarına kıyasla oldukça sınırlı olsa da, koleksiyoncular için büyük önem taşıyor. Eğer iyi durumda korunmuş bir DynaTAC 8000X’iniz varsa, 4.000 dolara kadar alıcı bulabilirsiniz!

BİRİNCİ NESİL IPHONE (2007) – AKILLI TELEFON DEVRİMİ

Tahmini Değeri: 1.000 – 190.000 Dolar

Apple'ın 2007'de piyasaya sürdüğü orijinal iPhone, mobil teknolojide devrim yarattı. Minimalist tasarımı ve iOS işletim sistemi ile akıllı telefon çağını başlattı.

Eğer açılmamış orijinal kutusunda bir iPhone 1 modeline sahipseniz, değerinin 190.000 dolara kadar çıkabileceğini unutmayın! Kullanılmış ancak iyi durumdaki modeller bile 1.000 – 2.000 dolar aralığında alıcı bulabiliyor.

NOKIA 8110 (1996) – “MATRİX TELEFONU”

Tahmini Değeri: 200 Dolar

Nokia 8110, Matrix filmi ile ikonlaşan tasarımı sayesinde koleksiyoncuların gözdesi. Kavisli yapısı ve kayar tuş takımı ile dikkat çeken bu model, 90'ların en popüler telefonları arasında yer aldı.

Bugün iyi durumda bir Nokia 8110, 200 dolara kadar satılabiliyor. Eğer evinizde eski telefonlarınız arasında bu model varsa, elden çıkarmadan önce değerini kontrol etmeyi unutmayın!

NOKIA 7700 (2003) – PİYASAYA SÜRÜLMEYEN NADİR MODEL

Tahmini Değeri: 1.100 – 2.500 Dolar

Nokia 7700, çok az üretilmiş ve piyasaya sürülmemiş bir model olduğu için koleksiyoncular arasında oldukça popüler. 2003 yılında geliştirilmiş ancak piyasaya sürülmeden iptal edilmiş bu modelin sadece 20 adet üretildiği biliniyor.

Nadir bulunması nedeniyle, iyi durumda bir Nokia 7700 modeli 2.500 dolara kadar alıcı bulabiliyor. Eğer elinizde bu model varsa, oldukça değerli bir parçaya sahip olabilirsiniz!

MOTOROLA STARTAC 130 (1996) – İLK KAPAKLI TELEFONLARDAN BİRİSİ

Tahmini Değeri: 450 Dolar

Motorola StarTAC serisi, 1990’larda kapaklı telefon trendini başlatan modellerden biri olarak tarihe geçti. 1996’da piyasaya sürülen StarTAC 130 modeli, kompakt ve katlanabilir yapısıyla dönemin en şık telefonlarından biriydi.

Bugün iyi durumda bir Motorola StarTAC 130, 450 dolara kadar alıcı bulabiliyor. Özellikle kapaklı telefon nostaljisi seven koleksiyoncuların radarında!

NOKIA MOBIRA TALKMAN (1984) – NOKIA’NIN İLK MOBİL TELEFONLARINDAN

Tahmini Değeri: 800 Dolar

Nokia Mobira Talkman, Nokia’nın ilk taşınabilir telefon denemelerinden biri olarak 1984 yılında piyasaya sürüldü. Ancak boyutu ve ağırlığı nedeniyle günümüz telefonlarıyla kıyaslandığında oldukça büyük kalıyor.

Bugün koleksiyoncular, iyi durumda bir Nokia Mobira Talkman için 800 dolara kadar ödeme yapmaya hazır. Eğer elinizde eski bir Mobira Talkman varsa, değerlendirmenizde fayda var!