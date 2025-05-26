Elinde olan köşeyi dönüyor! Tarihin en değerli parası milyonlarca dolar ediyor

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Son dönemlerde koleksiyonerlerin hedefi halinde olan eski ve hatalı basım paralar değerleriyle şaşkına çeviriyor.

Çeşitli basım hatalarına sahip olan pek çok ülkeye ait olan bu paralar hatalarına, yıpranmışlıklarına ve üretim tarihlerine göre değerlerini artırabiliyor.

Tam da bu noktada pek çok koleksiyonerin hayallerini süsleyen para milyonlarca dolarlık değeriyle tarihin en pahalı parası olarak anılıyor. Kıyıda köşede bu parayı saklayansa yaşadı.

ELİNDE OLAN KÖŞEYİ DÖNÜYOR!

Koleksiyonerlerin hayallerini süsleyen, nadirliğiyle olduğu kadar tarihiyle de büyüleyen 1933 Double Eagle isimli altın para elinde olana kazandırıyor.

2021 yılında Sotheby’s müzayedesinde tam 18,9 milyon dolara satılarak tarihteki en pahalı madeni para unvanını kazanan bu eşsiz koleksiyon parası, yeniden koleksiyonerlerin radarına girmiş durumda.

1933 yılında 445 bin adet basılan Double Eagle altın standartlarından vazgeçilmesi nedeniyle eritilme kararı alınmış ancak birkaç tanesi günümüze kadar ulaştı.

Son zamanlarda yeniden koleksiyonerlerin ilgisini çekmeye başlayan bu para, nadirlik değeri, dramatik tarihi ve rekor fiyatıyla bu altın sikke, müzayedelerde, koleksiyon forumlarında ve koleksiyoncu yatırım portföylerinde sıkça yer alıyor.