Eline Fırçayı Alan ŞOK’a Koşuyor: Tavan Boyası 499.00 TL, İç Cephe Boyası 399.00 TL…

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ŞOK Market, 24-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Evini yenilemek ya da eksiklerini tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak indirimler raflardaki yerini alacak.

Kampanya kapsamında; ev tipi merdivenden boya çeşitlerine, elektronik ev aletlerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tavan boyası ve iç cephe boyası gibi yenileme malzemeleri cazip fiyatlarıyla dikkat çekerken, ütü, dikey süpürge ve elektrikli süpürge gibi günlük yaşamı kolaylaştıran elektronik eşyalar da alıcılarını bekliyor.

İşte ŞOK 24-27 Mayıs indirim kataloğu: