Emekli, işçi, memur ayrımı yok! 700 TL fatura yardımı başladı

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Denizbank, müşterilerine özel yeni bir kampanya duyurdu!
Emekli, işçi, memur ayrımı olmaksızın tüm bireysel müşterilerin faydalanabileceği bu kampanya kapsamında 700 TL’ye kadar bonus kazanma fırsatı sunuluyor.
Denizbank bireysel kredi kartı sahipleri, kampanya süresince verecekleri otomatik fatura ödeme talimatları ile bonus kazanabilecek.
KAMPANYA DETAYLARI
DenizBank’ın sunduğu bu avantajlı kampanyadan yararlanabilmek için 1 Mart 2025 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında bireysel kredi kartı üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.
Verilen fatura talimatı sayısına göre kazanılacak bonus miktarları şu şekilde:
- 1 yeni fatura talimatı için 200 TL bonus
- 3 yeni fatura talimatı için 400 TL bonus
- 5 yeni fatura talimatı için 700 TL bonus
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