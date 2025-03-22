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Emekli, işçi, memur ayrımı yok! 700 TL fatura yardımı başladı

Emekli, işçi, memur ayrımı yok! 700 TL fatura yardımı başladı Denizbank, tüm müşterilerini sevindirecek yeni bir kampanya duyurdu! Emekli, işçi, memur ayrımı yapmaksızın herkesin yararlanabileceği 700 TL’lik fatura desteği resmen başladı.