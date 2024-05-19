Emekli keseneği nedir, geri alınır mı? İşte şartları 2024 Kamu çalışanı emeklilerinden yapılan bu kesinti, vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, emekli keseneği nedir? Emekli kesenekleri geri alınır mı? İşte detaylar...

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Emekli keseneği, kamu görevlisi olarak çalışan kişilerin maaşından emekli sandığı hükümlerine uygun olarak yapılan kesintidir.

Esas matrah tutarı göz önüne alınarak yapılan kesinti yüzde 16 oranındadır.

Sosyal güvenlik kesintisi olarak da bilinen bu kesenek devlet memuru olan kişilerin maaşı üzerinden yapılan diğer kesintilerin arasında yer alır.

Peki, emekli keseneği geri alınır mı? Emekli keseneği kimlerden kesilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Emekli keseneği nedir

Emekli keseneği, aktif sigortalı kişilerin maaşından yapılır. Pasif durumdaki emekli, dul ya da yetim olan kişilerin aylık ödemeleri bu kesinti sonucu karşılanır.

Emekli keseneği geri alınır mı

5434 sayılı kanun içinde emekli keseneğinin geri ödenmesini gerektiren bazı durumlar vardır.

- İdari veya adli bir ceza sebebiyle görevine son verilenler.

- Asaletleri onaylanmadan görevlerine son verilen aday ve stajyerler.

- İstifa edenler (milletvekili seçimleri için istifa edip milletvekili seçilmiş olanlar hariç).

- İstifa etmiş (çekilmiş veya müstafi) sayılanlar.

- Emeklilik hakkı tanınmayan bir göreve naklen atananlar.

- Emeklilik hakkını kaybedenler.

- Belediye başkanlığı veya il genel meclisi üyeliğinden ayrılanlardan emeklilik hakkı tanınan bir göreve atanmayanlar.

Emekli Sandığı ile olan ilişkileri yukarıda sayılan sebeplerden herhangi biri ile kesilenlere, birikmiş olan keseneklerinin geri ödenebilmesi için, fiili hizmet sürelerinin 5 yıldan az ve 9 yıldan çok olmaması gerekiyor.