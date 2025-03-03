Emekli promosyonuna Mart ayarı: İşte zamlı Akbank emekli banka promosyonu 2025

Haber Merkezi

Mart ayının gelişiyle birlikte emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları gündemdeki yerini koruyor.

Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için promosyon tutarlarını artırarak kıyasıya bir rekabete girdi.

Emekli vatandaşlar, en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya devam ederken, birçok banka yeni kampanyalarını duyurdu.

Bu kapsamda, Akbank da güncellenmiş emekli promosyon kampanyasını açıkladı.

2025 MART AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan maaş alan emekliler, maaşlarını Akbank’a taşıyıp 3 yıl boyunca bankada kalmayı taahhüt ederlerse 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilecek.

Kampanya dönemi içerisinde Akbank vadesiz hesabı bulunan veya Axess/Wings kredi kartı sahibi olan SGK emeklileri, ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para kazanabilecek.

Böylece emekliler toplamda 17.500 TL’ye varan ödülden yararlanabilecekler.