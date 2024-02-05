Emeklilere müjde verildi: O tarihte çift maaş geliyor… Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren haber geldi. Emekli maaşı zammından sonra gözler ikramiye ödemelerine çevrilmişti. Emekliler o tarihte çift ödeme alacak…

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Ocak ayında yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 liraya çıkarken, emeklilerin gözü şimdi de bayram ikramiyelerinde.

Yeni yasal düzenlemeyle birlikte emeklilere uygulanan ek zam farklarının, emeklilerin gelirine olumlu bir etki yapması bekleniyor.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ek zam farkları da emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Bayram ikramiyelerinde beklentiler artarken, bu özel ödemeler emeklilerin maddi durumlarını olumlu yönde etkileyecek.

Çifte ödeme müjdesi!

Bu yılki bayram ikramiyelerine yönelik beklentiler yükseliyor.

Emeklilere, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle 1-9 Nisan arasında hesaplarına yatırılmasını bekleniyor.

Öte yandan, Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu durumda, Kurban Bayramı ikramiyesinin, 10-15 Haziran arasında ödenmesi bekleniyor.

Bu aylarda, emeklilerin hesaplarına hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyeleri yatırılacak.