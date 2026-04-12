Renault 2026 Nisan fiyatları belli oldu: İşte yeni liste

Türkiye yollarının en çok tercih edilen markalarından biri olan Fransız devi Renault, 2026 Nisan ayı güncel fiyat listesini resmen duyurdu.

İkinci el piyasasında durgunluğun hakim olduğu bu günlerde, sıfır kilometre bir araç sahibi olmayı düşünenler için tablo netleşti.

Yeni yılla birlikte başlayan yukarı yönlü ivme Nisan ayında da etkisini hissettirirken; Clio'dan Megane'a, Austral'den Duster'a kadar markanın en popüler modellerindeki değişim dikkat çekti.

İşte bayilerde geçerli yeni fiyat listesi:

YENİ CLIO FİYAT LİSTESİ

Evolution plus TCe 115 EDC 1.795.000 TL

esprit alpine TCe 115 EDC1.996.000 TL

evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.695.000 TL

RENAULT CAPTUR FİYAT LİSTESİ

Techno Mild Hybrid EDC 160 hp 2.063.000 TL

RENAULT MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.766.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.108.000 TL

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ

Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL

Esprit Alpine EV60 220 hp 2.486.000 TL

RENAULT AUSTRAL FİYAT LİSTESİ

techno mild hybrid 150 hp auto 2.626.000 TL

techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 3.056.000 TL

techno esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp 3.358.000 TL (2025 model)

RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ

Evolution Eco-G 120 hp 1.776.000 TL

Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.026.000 TL

RENAULT RAFALE FİYAT LİSTESİ

esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 3.748.000 TL