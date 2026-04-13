Şampiyonluk derbisi: Galatasaray - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı, 29. haftanın ardından yeniden şekillendi.

Trabzonspor deplasmanda puan kaybı yaşarken, Fenerbahçe farklı galibiyetle moral buldu.

Galatasaray ise sahasında beklenmedik bir beraberlik alarak zirve yarışında avantajını korusa da farkın azalmasına engel olamadı.

Puan tablosunda Galatasaray 68, Fenerbahçe 66, Trabzonspor ise 64 puana ulaştı.

Farkın kapanmasının ardından gözler 31. haftadaki derbiye çevrildi. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde, RAMS Park’ın büyülü atmosferinde oynanacak olan mücadele, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00’de çalacak.

Dev karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.