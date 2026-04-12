Halkbank'tan emekliye nisan ayı piyangosu: İşte yeni promosyon tutarı

Halkbank, Nisan 2026 itibarıyla emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan kampanya kapsamında, maaşını bankaya taşıyanlara 12 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra çeşitli finansal avantajlar sunuluyor.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere verilecek nakit promosyon miktarı alınan maaş tutarına göre farklılık gösteriyor.

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank üzerinden almayı taahhüt eden emekliler, belirlenen kademelere göre promosyon ödemesinden yararlanabilecek.

2026 NİSAN AYI PROMOSYON TUTARLARI

10.000 – 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL,

15.000 – 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

EK AVANTAJLAR SUNULUYOR

Kampanya kapsamında emeklilere 12 ay vadeli 30 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sunuluyor.

Banka, otomatik ödeme talimatı veren emeklilere de ek kazanç sağlıyor. Üç fatura talimatına 1.500 TL, dört talimata 2.500 TL, beş talimata ise 3.500 TL’ye kadar ParafPara ödülü veriliyor.

Emeklilere sunulan Paraf Değerlimiz Kredi Kartı ile yıl boyunca çeşitli indirim fırsatları sağlanıyor. Kartla yapılan harcamalarda yıllık 35 bin TL’ye varan avantajlar sunuluyor. Ayrıca kart aidatı da alınmıyor.