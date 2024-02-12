Emeklilik için gün sayanlar dikkat! Bu hizmetle emekli olmadan maaşınızı öğrenmeniz çok kolay…

Binlerce emekli adayının bilmediği, öğrendiği zaman merakını geride bırakacağı bir hizmet mevcut.
Sağladığı birçok hizmet hizmetle hayatlarımızı kolaylaştıran e-Devlet bu hizmeti ile merakımızı da giderecek.
Birçok işlemin dakikalar içinde yapıldığı e-Devlet potalı sayesinde doğru ve güvenli bilgilere erişmemize olanak sağlıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca emeklinin kök maaş tutarlarını e-Devlet sistemine yüklendi. Bununla birlikte SGK’nın internet sitesi üzerinden yapılan maaş öğrenme işlemleri e-Devlet üzerinden de yapılabilecek.
E-Devlet’ten emekli maaşı sorgulama
E-Devlet üzerinden emeklilikteki kök maaşınızı öğrenmeniz oldukça kolay.
Öncelikle T.C kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet portalına giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazılıyor.
İlk seçenekte çıkan '4A emekli aylık bilgisi hesaplama'ya tıklanıyor. Gelen ekranlarda istenen bilgiler girildikten sonra alınacak tahmini emekli maaşı ve diğer bilgiler görülebiliyor.
Bu yöntem ile uygun şartları sağlamanızın ardından emekli maaşınızı öğrenmek dakikalarınızı alacak.