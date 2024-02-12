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Emeklilik için gün sayanlar dikkat! Bu hizmetle emekli olmadan maaşınızı öğrenmeniz çok kolay…

Emeklilik için gün sayanlar dikkat! Bu hizmetle emekli olmadan maaşınızı öğrenmeniz çok kolay… Emekli olmak için gün sayan binlerce kişi için müjde, maaşınızı öğrenmek aslında çok kolay. E-Devlet’in bu hizmeti ile emekli aylığınızın ne kadar olacağını şıp diye öğreneceksiniz…